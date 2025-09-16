米国による「マフムード・アッバス」への制裁。妥協を求める人々はどのようにして孤立したのか？

Abna通信社、国際部門：米国のマルコ・ルビオ国務長官は、ニューヨークで国連総会が開催される前に、パレスチナ自治政府のメンバーのビザを取り消すことを決定しました。米国務省の声明を見ると、10月7日の作戦を非難せず、それをテロ行為と見なさなかったことがルビオの決定に影響を与えたようです。

米国務省は声明の一部で、パレスチナ自治政府とパレスチナ解放機構に対し、シオニスト政権に対する国際刑事裁判所への提訴を含む国際的な法的追求を停止するよう求めました。また、マルコ・ルビオは、パレスチナ自治政府がパレスチナ国家の一方的な承認を求める努力をやめるべきだと主張しました。

パレスチナ自治政府のメンバーに制裁を課すことで、トランプは「二国家解決」や独立したパレスチナ国家ではなく、占領下のパレスチナに一つのユダヤ人国家を望んでいることを示しました。さらに、米国務省がマフムード・アッバスの国連総会参加のための米国への入国を禁止した決定は、米国の親アラブ同盟国とシオニスト政権との間の対立の炎を燃え上がらせる可能性があります。なぜなら、二国家解決と独立したパレスチナ国家の承認は、シオニスト政権との関係正常化を求めているアラブ諸国にとって重要だからです。

パレスチナ自治政府のメンバーへの制裁というこの決定により、米国務省はドナルド・トランプ政権が二国家解決と独立したパレスチナ国家の樹立に反対していることを正式に発表しました。一方、1991年以来、二国家解決はジョージ・ブッシュ・シニアによって米国議会で承認され、マドリード会議で提示されました。

オスロ合意はこの計画の最初の結果であり、それに基づいてパレスチナの土地にパレスチナとユダヤの二つの国家が樹立されることになっていました。ビル・クリントンも2000年まで「キャンプ・デービッドII」でこの計画を追求しました。クリントン以降、二国家解決は2010年まで、最後のバラク・オバマ政権を含む米国の政権によって追求されました。そして今、トランプはパレスチナ自治政府のメンバーに制裁を課すことで、占領下のパレスチナに一つのユダヤ人国家を望んでいることを示しました。

米国務省によるこの行動は、独立したパレスチナ国家を承認しようとしていた欧州諸国との隠された対立です。トランプは「世紀の取引」で二国家解決を放棄し、この計画の放棄は米国における民主党と共和党の間の対立を引き起こしました。ジョー・バイデンは二国家解決の分野では何も行動しませんでしたが、マフムード・アッバスとネタニヤフとの交渉を依然として強調していました。彼はエルサレム市にパレスチナ領事館を開設しようとしましたが、シオニストはそれに強く反対しました。

マフムード・アッバスとパレスチナ外交官に対する制裁に関する米国務省の決定に基づいて、米国はパレスチナをパレスチナ人にとって合法的な所有物とは見なさなくなるでしょう。ヨルダン川西岸の占領地への併合は、普通で自然なこととなるでしょう。ヨルダン川西岸の併合とガザ地区からの人口排除の行動は増加していくでしょう。