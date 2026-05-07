マーヒル・ハムード：「イランに敗北したトランプは矛盾した発言に陥っている」

ABNA通信社がアル＝マヤディーンから引用して報じたところによれば、シェイフ・マーヒル・ハムード（抵抗勢力の学者による世界連合議長）は、抵抗勢力への支持を宗教的義務と見なし、シオニスト占領者との直接交渉は「大きな罠」であると強調した。

同氏は本日の記者会見で、抵抗勢力が引き続き敵に多大な損害を与えていると強調しつつ、抵抗勢力への支援は宗教的義務であると述べた。

シェイフ・ハムードは、イスラム・ウンマ（共同体）に対し、抵抗勢力とそのすべての犠牲、そして米シオニスト敵に対するその見解の明確さを支援するよう呼びかけた。

この著名な宗教学者は、抵抗勢力の政治的側面と全体的な見解は特定の思想や宗派に従属するものではないと強調した。

同氏は、イランはレバノンでの意思決定にいかなる干渉もしておらず、レバノン人自身が決定者であると続けた。

シオニストとの直接交渉は大きな罠である

シェイフ・ハムードは、レバノンとシオニスト占領者との間の直接交渉を非難し、それを「大きな罠」と呼んだ。

シェイフ・ハムードはまた、4月16日にレバノン政府によって発表された声明を批判し、「イスラエルとレバノンの間には敵意はなく、敵意はイスラエルとヒズボラの間にのみ存在することを、レバノン政府がどうしてこの声明で受け入れられるのか？」と問いかけた。

同氏は、宗教的権威はシオニストと米国に対する犯罪や降伏の隠れ蓑となるべきではないと指摘した。

シェイフ・ハムードは「レバノンの避難民は私たちの家族であり、彼らの忍耐は抵抗の一部である」と強調した。

同氏は、一部の人々が抵抗勢力とその民衆的基盤の間に亀裂を生み出そうとしていると強調しつつ、そのような亀裂は決して生じないだろうと述べた。

シェイフ・ハムードは「イランは最近の戦争でアメリカを屈服させた」と指摘し、ドナルド・トランプ米大統領はイランの忍耐に対する軍事的敗北後、矛盾した発言に陥っていると強調した。