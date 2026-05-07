ハニ氏：「ホルムズ海峡は世界の食料安全保障に決定的な役割を果たす」

ABNA通信社によると、アブドッラー・ハニ大統領府戦略局次長は、「リスクを伴う交渉と抑止力の道具作り」と題された、世界のエネルギー市場と食料サプライチェーンにおけるホルムズ海峡の役割に焦点を当てた地政経済学分野の分析的・戦略的枠組みを検討する専門会合において、この会合は2025年5月6日（水）夕方、テヘラン商工会議所の参加のもと、ヴェルディ・ネジャド（テヘラン商工会議所事務局長）、デフガニ・フィールーザーバーディ（アッラーメ大学学術評議会メンバーかつ対外関係戦略評議会事務局長）、国防省・外務省・農業ジハード省の代表者、および一部の政治専門家らの出席を得て開催されたが、その中で次のように述べた：「この重要な海峡は世界経済の方程式において決定的な役割を果たしており、これに関連する変動は国際レベルでエネルギー市場、価格、さらには食料安全保障に直接影響を及ぼしうる。」

ハニ氏はさらに、「イランは地域の安全保障の基盤であり、地域諸国は外国の干渉なしに、地域協力の仕組みを通じてペルシャ湾とホルムズ海峡の安全保障を確保すべきだと主張している」と付け加えた。

最近の動向とそれが世界のエネルギー市場・食料サプライチェーンに与える影響を分析することは不可欠である

その後、本会合の事務局長であるハナーネ・ドッラシュティ氏は、この会合の開催目的を説明し、「国際的な相互作用の分野における最近の動向とそれが世界のエネルギー市場・食料サプライチェーンに与える影響を分析することは、現在の状況における戦略的分析の最も重要な必須事項の一つである」と述べた。

彼女はさらに、「この会合は、我が国の地政経済学的能力を分析し、現在の状況に立ち向かうための積極的なアプローチを提示する目的で開催された」と付け加えた。