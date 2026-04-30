アーレフ氏：計算の見直しと脆弱な基盤からの脱却の時が到来

アブナ通信の報道によれば、モハンマド・レザー・アーレフ第一副大統領は声明の中で、この戦略的な海域におけるイランの国家安全保障を説明しました。彼は干渉的な大国に警告を発し、近隣諸国に対し、域外勢力による脆弱な基盤からの脱却と新たな計算の見直しの時が来たことを強調しました。

アーレフ氏は声明で、イランを「地域の年長者」および「安定の錨」と位置づけ、持続可能な平和は、ペルシャ湾諸国の自生的な結束と共通の力強さの中でのみ可能であると指摘しました。