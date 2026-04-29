ネタニヤフ氏、緊急通話の口実で法廷を退席

この報道によると、ネタニヤフ氏は裁判官に対し、この通話にどのくらいの時間がかかるか分からないと話した。
これは、裁判官が previously 審理開始時間を午前9時30分から正午12時30分に延期するよう求めたネタニヤフ氏の申請を却下していたことと対照的だが、国防省への一時的な外出については同意した。
ネタニヤフ氏は通話終了後、法廷に戻って証言を続ける予定である。
イスラエル（※原文の「シオニスト政権」に相当）裁判所が、ネタニヤフ氏の裁判時間の短縮要求を拒否したにもかかわらず、ネタニヤフ氏は本日、緊急通話の口実で法廷を退出した。 Abna通信の報道によれば、パレスチナ情報センター伝で、ヘブライ語新聞『イェディオト・アハロノト』のウェブサイトは、イスラエル首相ベンヤミン・ネタニヤフ氏が、今日行われている腐敗事件の裁判中、午前10時30分に国防省へ電話をかけるために移動する必要があると述べたと報じた。
この報道によると、ネタニヤフ氏は裁判官に対し、この通話にどのくらいの時間がかかるか分からないと話した。
これは、裁判官が previously 審理開始時間を午前9時30分から正午12時30分に延期するよう求めたネタニヤフ氏の申請を却下していたことと対照的だが、国防省への一時的な外出については同意した。
ネタニヤフ氏は通話終了後、法廷に戻って証言を続ける予定である。
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