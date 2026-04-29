ネタニヤフ氏、緊急通話の口実で法廷を退席

この報道によると、ネタニヤフ氏は裁判官に対し、この通話にどのくらいの時間がかかるか分からないと話した。

これは、裁判官が previously 審理開始時間を午前9時30分から正午12時30分に延期するよう求めたネタニヤフ氏の申請を却下していたことと対照的だが、国防省への一時的な外出については同意した。

ネタニヤフ氏は通話終了後、法廷に戻って証言を続ける予定である。