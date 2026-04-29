イラクの政治家：新しい政府は米国の圧力に屈せず形成される

彼はまた、米国の側がアル＝ウダイ氏の指名に対して以前から不満を示しており、その選出が米国の希望や意思に沿ったものではなく、米国は代替案を探していたと付け加えた。トランプ政権は、この国の利益に反する人物とは協力しない方針だ。
アル＝ザリ氏は明確にし、アル＝ウダイ氏が主要な政治家や政党の多くから承認（ゴーサイン）を得た後、新しい政府の形成プロセスを迅速に開始すると述べた。
イラクのアル＝アンバル連合の指導者の一人が、米国の圧力に屈しない新しい政府の形成について言及した。 Abna通信の報道によれば、アル＝マルーメー新聞の نقلによると、イラクのアル＝アンバル連合の指導者であるモハメド・アル＝ザリは、イラクの首相指名者であるアリ・アル＝ウダイ氏が、新しい政府の形成メカニズムをめぐる米国の圧力に屈することなく、外部からの圧力を受けず、すべての政治グループにこのプロセスへの参加機会を与えていると明らかにした。
彼はまた、米国の側がアル＝ウダイ氏の指名に対して以前から不満を示しており、その選出が米国の希望や意思に沿ったものではなく、米国は代替案を探していたと付け加えた。トランプ政権は、この国の利益に反する人物とは協力しない方針だ。
アル＝ザリ氏は明確にし、アル＝ウダイ氏が主要な政治家や政党の多くから承認（ゴーサイン）を得た後、新しい政府の形成プロセスを迅速に開始すると述べた。
Your Comment