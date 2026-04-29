イラクの政治家：新しい政府は米国の圧力に屈せず形成される

彼はまた、米国の側がアル＝ウダイ氏の指名に対して以前から不満を示しており、その選出が米国の希望や意思に沿ったものではなく、米国は代替案を探していたと付け加えた。トランプ政権は、この国の利益に反する人物とは協力しない方針だ。

アル＝ザリ氏は明確にし、アル＝ウダイ氏が主要な政治家や政党の多くから承認（ゴーサイン）を得た後、新しい政府の形成プロセスを迅速に開始すると述べた。