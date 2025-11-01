UNIFIL：イスラエルはレバノンとの停戦合意を9,400回違反

アーレ・バイト通信（Abna）が新華社通信を引用して報じたところによると、国連レバノン暫定軍（UNIFIL）は昨日、報告書で、約1年前にレバノンのヒズボラとの停戦が確立されて以来、イスラエルによる9,400件以上の違反を記録したと発表した。

UNIFILの報道官であるティラク・ポクハレル氏は、国境の状況は依然として脆弱であると警告し、新華社通信に次のように語った。「昨年11月に敵対行為停止の合意がなされて以来、UNIFILはレバノンとイスラエルの国境にあるブルーラインの北側で、約7,000件の空域侵害と2,400件以上の活動を記録しました。」

ポクハレル氏はさらに、「状況は脆弱であり、さらなるエスカレーションを防ぐことが喫緊の課題です」と述べました。

彼は、UNIFILが安保理決議1701の維持においてすべての当事者を支援する用意があることに言及し、継続的な侵害は、安定回復に向けて当事者によって達成された進展を脅かし、弱体化させると付け加えました。

このUNIFIL当局者は、レバノン軍がUNIFILの支援を受けて、南レバノンの国境地域にある120以上の恒久的な拠点に再配備されたことを明言しました。

ポクハレル氏によると、2026年末にUNIFILの任務終了が近づくにつれて、その焦点は引き続きブルーライン沿いの安定維持、レバノン軍とその南部での展開の支援、そしてこの機密性の高い地域におけるレバノン政府の権限拡大の支援に置かれています。