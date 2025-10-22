シリアを第二のリビアに変える治安上の要因

レバノンの新聞Al-Akhbarを引用したAbna通信社の報道によると、シリアでは一連の治安上の課題が発生しており、ゴラニ体制の「治安構造」に関して増大する疑問を引き起こしている。

この構造は、イドリブを支配していた「ハイアト・タフリール・アル・シャーム」（HTS）によって設立された構造と同様であり、当時の治安の進展と戦時中の州の統治に適していた。「ハイアト」は当時、数十の派閥をその傘下に統合して単一の戦線を形成することができ、これによりイドリブを統治し、その内部状況を管理し、シリア北部における「攻撃力」となることが可能となった。

これらの集団が今日、一部のプロジェクトへの投資や一部の密輸ルートの管理など、シリアの戦利品の「パイ」を保持している状況では、この経験がシリア全土のより広い空間で成功する可能性について深刻な疑問が生じる。現在の状況では、戦争の欠如、クルド人問題を解決するための対話に対するワシントンの固執、スウェイダーのドゥルーズ派に対するイスラエルの保護傘の提供、内戦の戦線の欠如といった要因が、このモデルを機能不全に陥らせている。

ゴラニ体制が直面するもう一つの課題は、外国人準軍事組織であり、この体制の指導者たちが、これらの派閥を解散させるか、国防省の構造に組織化することを通じて、それらを制御しようとする試みは、公衆の抗議を含む多くの障害に直面している。さらに、これらの要素のいずれかを違法行為で逮捕することは、武装集団の仲間からの深刻な反応を引き起こす。

この関連で、先週土曜日に実施された、国際連合軍とゴラニ体制の支配下にあるダマスカス郊外のカラモウン地方にあるムアッダミーヤ地域での共同治安作戦は、ダマスカス郊外に新たな危機の発火点を作り出した。この作戦中、ハリド・アル・マスードと他の2人がISのメンバーである疑いで逮捕され、アル・マスードは翌日、尋問中に死亡した。

このように、シリアが現在経験している状況は、ゴラニ体制の支配下にある地域における、いつでも発火し得る焦点が絡み合ったネットワークである。シリアの北西部には、外国の武装集団が駐留している。主要都市の内部でさえ、「ハイアト・タフリール・アル・シャーム」の元要素やアレッポ北部郊外で活動していた他の派閥がいる場所では、この問題が存在する。なぜなら、彼らは支配権を自分たちの間で分割し、独立して行動しており、その影響は財産の差し押さえや住民へのみかじめ料の強要を通じて見られるからである。同じ問題は、米国の指導下にある部族勢力と「自由シリア軍」が存在するシリアの中央部および南部地域でも見られる。さらに、トルコといくつかの「国民軍」と呼ばれるグループが活動し、「カサド」（シリア民主軍）との接触線沿いにあるシリアの北東部でも、この問題が存在する。

この状況は、事実上、政府機関の明確な構造の欠如と、派閥間・部族間、地域的、国際的な隠された競争の存在を意味し、シリアにおける治安の脆弱性の継続のための土壌を準備し、この国にリビアに似たシナリオを用意している。