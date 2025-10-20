シオニストメディア：トランプ副大統領が明日ガザを訪問

アブナ通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、シオニスト政権のテレビチャンネル12は、J・D・ヴァンス米副大統領の占領地への訪問が明日から始まり、48時間続く予定であると発表しました。

同テレビ局は、副大統領が訪問中にガザ地区の人道支援センターを訪れ、シオニストの捕虜の家族とも面会する予定であると付け加えました。

この訪問は、J・D・ヴァンス氏がロイター通信に対し、ハマスの武装解除を保証するための安全なインフラは現在存在しないと語った中で行われます。