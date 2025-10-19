ハジババイ氏：シオニスト政権に対する実践的行動の時が来た

ABNAの特派員によると、第151回列国議会同盟（IPU）総会に出席するためにジュネーブへ向かう議会代表団を率いるハミードレザ・ハジババイ・イスラム諮問議会副議長は、演説の中で抑圧されたパレスチナ人民に対するシオニスト政権の犯罪に言及し、次のように強調しました。「今日、国際社会と国際機関は、平和、正義、人間の尊厳を守るという主要な使命を果たすことができずにいます。このような状況下で、国民の真の代表者である議会は、人類の目覚めた良心の声とならなければなりません。」

ハジババイ氏は、「今こそシオニスト政権に対する実践的行動の時が来た」と述べ、「地域の最新の動向に基づき、イラン・イスラム共和国はシオニスト政権の犯罪に対抗するための具体的な提案を行う」と語りました。

彼はさらに次のように付け加えました。これらの提案は以下の通り発表されました。

イスラム諸国の議会による、シオニスト政権に対する完全な経済的、商業的、政治的ボイコットのための拘束力のある法律の可決。 イスラム協力機構加盟国議会連盟（PUIC）の枠組み内で、戦争犯罪を継続的に追跡し、シオニスト政権の事案を管轄の国際法廷に付託するための特別議会委員会の設立。 議会、イスラム協力機構、各国の赤新月社との連携を通じて、ガザへの人道支援の送付を促進すること。 聖なるクドゥス（エルサレム）を首都とする独立したパレスチナ国家の樹立を支持し、いかなる分割計画や新たな強要の形態にも断固として反対すること。 シオニスト当局者の入国を禁止し、国および地域レベルで同政権との外交関係を断絶するための法律の可決。

議会副議長は、即時の行動の必要性を強調し、「イラン・イスラム共和国は、戦争の停止とガザへの人道支援の送付に向けたあらゆるイニシアチブと努力を支持し、常にジェノサイドの停止、占領軍の撤退、パレスチナ人捕虜の解放、パレスチナ人民の権利実現に向けて措置を講じてきた」と付け加えました。

彼は次のように明言しました。「我々は、地域レベル、イスラム協力機構、国連を中心に、あらゆる外交能力を駆使して、シオニスト政権とその支持者に圧力をかけ、犯罪の停止とガザからの占領者の撤退を求めてきました。」

ハジババイ氏は、「いかなる停戦や一時的な合意も、正義と犯罪者の刑事責任を忘れさせてはならない。国際社会は、ガザでのジェノサイドと戦争犯罪の命令者および実行者を特定し、裁判にかける義務がある。さもなければ、歴史は繰り返されるだろう」と強調しました。

彼はイスラム諸国の議会に向けて次のように呼びかけました。「我々の真の力は、イスラム共同体（ウムマ）の政治的、道徳的、信仰的な団結にあります。もし今日私たちが沈黙すれば、明日には私たち全員が、正義と人間性を破壊した同じ不正なシステムの犠牲者となるでしょう。」

議会副議長は、「この会合から、占領を終わらせ、パレスチナに尊厳を取り戻すというムスリム国民の決意と意志の明確なメッセージを世界に発信しなければならない。イスラム共同体は傍観者にとどまらず、公正な平和と抑圧に対する抵抗の先駆者である」と強調しました。

最後に、彼はパレスチナ抵抗の殉教者たちの記憶を称えつつ、「イラン・イスラム共和国は、パレスチナ人民の正当な抵抗、自決権、難民の帰還、そして聖なるクドゥスを首都とする独立したパレスチナ国家の樹立に対する断固たる支持を強調します。イスラム共同体の団結、議会の連帯、そして世界的な正義の回復を通じてのみ、自由で公正な未来、そして永続的で名誉ある平和を達成することができます」と述べました。