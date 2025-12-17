ハシュド・アッ＝シャアビ、シリア国境沿いに展開

ABNA通信がアル・マアルーマを引用して報じたところによると、アンバール州の治安筋は、州西部のシリア国境付近に同部隊が大規模に配備されたことを明らかにしました。この措置は、悪天候に乗じたISILメンバーのイラク国内への侵入を防ぐことを目的としています。

同筋によると、ISILがアンバール州西部への侵入を計画しているとの情報を受け、部隊は特に国境に近い砂漠地帯に配置されました。昨日、イラクのメディアは国内で最も危険なISIL指導者の一人を拘束したと報じています。