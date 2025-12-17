アラグチ外相：米国は世界を無法状態とジャングルの掟へと導いている

外相は、イランとロシアの関係は古く、多岐にわたると強調し、米国の覇権主義的な政策に対して両国が一致した立場にあることを示しました。また、国際秩序が法の支配から力の支配へと取って代わられている現状を批判しました。

さらに、米国（ウィトコフ氏）との交渉に触れ、イランの抵抗と力の結果、わずか12日間で米国の要求が「無条件降伏」から「無条件停戦」へと変わったと指摘しました。最後に、「支配的な政策に直面する中で、諸国は強くなる以外に道はなく、それがイランとロシアの共通の政策である」と結びました。