アヤトラ・アフタリ師：シオニスト政権の侵略に対抗するために実践的な行動をとるべき／侵略に対する防衛は理性的かつ宗教的義務である

アフルルバイト通信（ABNA）の報道によると、アフルルバイト世界議会最高評議会議長のアヤトラ・モハマド・ハサン・アフタリ師は、本日水曜日（7月9日）午前中にイスラム文化思想研究所のアラメ・ジャファリホールで開催されている全国大会「神聖な宗教とシオニストおよび西側のイラン侵略問題」で、アシュラの殉教者と12日戦争の殉教者を追悼し、「この日々は、フサイニ・アシュラの苦い記憶と、最近の戦争で敵によって殉教した有能な人々、指揮官、科学者の殉教を思い起こさせる」と述べた。

彼は、12日戦争におけるイスラム共和国イランのシオニスト政権に対する勝利を祝福し、「この勝利は、イラン国民が抵抗の道を歩み続けていることを示した。しかし、宗教指導者間の対話や話し合いだけでは不十分であり、具体的な解決策を提示しなければならない。我々はこの侵略に立ち向かうために何ができるかを見極めなければならない」と指摘した。

アヤトラ・アフタリ師は、宗教指導者が社会的な地位を持ち、多くのウンマから尊敬されていることを述べ、強調した。「これらの人物は多くの共通点を持っており、抑圧と侵略に対して責任を持って行動しなければならない。」

彼は聖クルアーンの聖句を引用し、「アッラーはクルアーンの中で、あらゆる社会のすべての人間に責任を課している。偽りのシオニスト政権によるイスラム・イランへの攻撃と、アメリカによる我が国の核施設への侵略は、明白な抑圧の例である。イランは国際機関のメンバーであり、その支援を受けるべきであるが、そのような支援は行われていない」と述べた。

アフルルバイト世界議会最高評議会議長はさらに、「今、私たちはこれらの出来事に対して何をすべきか、そしてこのような犯罪の繰り返しをどのように防ぐことができるかを考えなければならない。クルアーンは言う：預言者だけでなく、預言者が導きのために遣わされたウンマも責任を負っている。この共通の責任はすべての宗教を包含し、誰もそれから除外されない」と付け加えた。

イスラムの預言者（PBUH）のハディースに言及し、彼は言った：「預言者（PBUH）は、あらゆる地位にある者が責任を負うべきであると述べた。したがって、すべての宗教指導者は責任を持って行動しなければならない。」

アヤトラ・アフタリ師は侵略に対する防衛の義務を強調し、「国、国土、名誉の防衛は理性的かつ宗教的なことであり、すべての神聖な宗教がそれを認めている。これは疑うべきではない義務である」と述べた。

彼は続けた。「イランの宗教指導者による声明だけでは不十分である。元米国大統領のトランプはキリスト教徒だと主張しているが、世界のキリスト教徒、教皇や他の宗教指導者たちは、彼が嘘をついており、真のキリスト教徒ではないと宣言すべきである。なぜなら、彼はキリスト教を信じていないからだ。」

アフルルバイト世界議会最高評議会議長は一部の学者の立場に言及し、「アル＝アズハルの指導者やアヤトラ・シスターニのようなイスラムの学者たちは立場を表明したが、他の多くの人々は沈黙している。アメリカや他の国のユダヤ人の間でも立場が表明されたが、これでは不十分である。具体的な行動を議題に含めるべきだ」と述べた。

彼は国際機関に影響を与えるための共同の努力を求め、さらに述べた。「宗教指導者は国連で活動し、各国を動員して、アメリカを犯罪国として安全保障理事会や国際人権機関から追放すべきである。アメリカは拒否権を持つべきではなく、これらの機関に地位を持つべきではない。」

最後に、アヤトラ・アフタリ師はアミールル・ムミニーン（AS）の言葉を引用し、「イマーム・アリ（AS）は言われた：常に抑圧された人々と共にあれ、そして抑圧者に立ち向かえ。もしこの原則が実行されれば、すべての人類と神聖な宗教の信者にとって幸福と勝利がもたらされるだろう」と述べた。