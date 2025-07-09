「タハリール・アッ＝シャーム」のテロ組織リストからの除外：テロとの戦いにおけるワシントンの二重基準

アフルルバイト通信（ABNA）の報道によると、米国務省は月曜日、内部命令を発出し、テロ組織ヒアト・タハリール・アッ＝シャームを米国のテロ組織リストから除外しました。

確認された命令によると、マルコ・ルビオ米国務長官は、同省に対し、テロ組織ヒアト・タハリール・アッ＝シャームを米国のテロ組織リストから除外するよう指示しました。

ルビオ氏の決定は、ドナルド・トランプ米大統領政権が、シリアの自称大統領でヒアト・タハリール・アッ＝シャームの指導者であるアブー・ムハンマド・アル＝ジュラーニーとシオニスト政権との関係正常化を試みている時期と一致しています。

アル＝ジュラーニーはアルカイダでの活動経験があり、シリアにおけるこのテロ組織の支部司令官でした。

テロ問題への選択的アプローチが、地域におけるテロの根絶を阻んできた

国際問題の専門家であるムラード・アナディ氏は、イスナとのインタビューで、米国務省の最近の声明（テロ組織タハリール・アッ＝シャームを外国テロ組織リストから削除したこと）と、数日前の米国大統領によるシリアへの制裁解除の件について、次のように述べました。「9.11以降、『ブッシュ・ジュニア』は、米国の最大の使命はテロとの戦いであると宣言し、それを戦争と同等視しました。その当時、国連関係者は、この問題をこれほど強調すべきではないと抗議しました。」

彼は、「ワシントンはこの見方に基づいて、一部の合法的・非合法なグループをテロ組織リストに含めた」と述べ、さらに「米国政府は、国際分野で追求する政策に合わせて、時にこれらのグループの一部をリストから除外し、さらには彼らを『ホワイトウォッシュ』して政治グループと呼ぶことさえあった」と指摘しました。

アナディ氏は、「テロ問題およびテロ組織との戦いにおける選択的アプローチが、地域におけるテロの根源を断ち切ることを決して許さなかった」と述べ、明言しました。「ヒラリー・クリントン元米国務長官の告白によれば、米国政府はISILの立ち上げに直接的な役割を果たしました。その後、自国の利益のためにこのグループを抑圧し、破壊しましたが、テロとの戦いにおける二重基準の行動の一環として、いずれISILもテロ組織リストから除外し、政治グループと呼ぶこともありえないことではありません。」

このジャーナリストは続けて、米国が他の国際問題に対してとる二重基準に言及し、次のように述べました。「米国は、核不拡散条約（NPT）の加盟国であるイランの核施設を攻撃し、核兵器を保有しNPTにも加盟していないイスラエルのイラン攻撃における行動を擁護しました。その一方で、米国政府はガザにおけるシオニスト政権のジェノサイドを支持し、これらの犯罪に目をつぶっています。しかし、米国に協調しない他の国でわずかな出来事でもあれば、人権侵害だと主張します。」

米国はシリアの新統治者との関わりにおいて「飴と鞭」の政策を用いている

この国際問題の専門家は、米国政府がシリア政府への制裁を解除した措置についても言及し、次のように述べました。「彼らはシリアの新統治者との関わりにおいて『飴と鞭』の政策を用います。一方でイスラエルはシリアを絶えず爆撃し、他方で米国は制裁を解除し、これがシリアが国際経済秩序に参入するための土台を作ったと主張しますが、その一方で、シリア政府がいかなる強固な経済的・軍事的構造を持つことも許しません。ワシントンは、この国が完全に服従し、いかなる抵抗も持たないことを望んでいます。」

このジャーナリストは付け加えました。「アメリカ人は、シリアの新統治者との関係のあり方をモデルとして提示し、西アジア諸国に対し、『我々と共にある者はこの恩恵を受け、我々と共にいない者は我々によって対処されるだろう』と伝えようとしています。」