チャバハルでテロリスト6人を殺害・逮捕

アフルルバイト通信（ABNA）の報道によると、イスラム革命防衛隊陸軍コッズ地域本部が、チャバハルでイマーム・ザマーン（ア）の無名守護者たちによってテロリスト6人が殺害・逮捕されたと発表した。

イスラム革命防衛隊陸軍コッズ地域本部の広報部は次のように発表した。「南東地域における治安殉教者作戦演習の強力な実施の継続として、州の賢明で洞察力のある人々の協力と支援により、情報本部114システムとの連携を通じて、チャバハルに潜伏していた多数のテロ組織のメンバーの隠れ場所が特定されました。

イマーム・ザマーン（ア）の無名守護者たちによる電撃作戦の結果、テロリスト6人が殺害・逮捕され、大量の軽重兵器、弾薬、そしてかなりの量の爆発物が彼らから押収されました。

これらの人物は混雑した場所で一連のテロ行為を実行するつもりでしたが、地域の住民の警戒と協力、そしてシスタン・バルチェスタン州サルマン革命防衛隊情報組織の献身的な隊員たちの迅速な行動により、このテロチームは完全に壊滅しました。」