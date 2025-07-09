リビア政府、イタリア、ギリシャ、マルタの大使を追放

アフルルバイト通信（ABNA）の報道によると、リビア政府は声明で、イタリア、ギリシャ、マルタの各国大使と欧州連合（EU）の移民担当委員の追放を発表した。

リビア議会が任命した政府の声明によると、この決定は、これらの外交官がリビアの首都トリポリを訪問し、リビア国民統一政府のアブドルハミド・アル＝ドベイバ首相とイマード・タラブルスィー内務大臣と、政府との調整なしにハイレベルな治安会議を開催したことによるものだという。

リビア政府は声明の中で、この措置は「外交規定と国際条約の明白な違反、リビアの国家主権の侵害、そして外国人外交官の入国、移動、滞在に関する措置を遵守しないことによる現地法の軽視」と説明し、その理由を述べた。

声明は、欧州代表団の予定されていた訪問が、ベンガジの「ベニーナ」国際空港に到着後キャンセルされ、彼らが好ましくない人物であると通知されたことを強調した。

リビア政府は、すべての外交官、代表団、国際機関が、この国の主権を尊重し、外国代表団の訪問を管理する法律と条約を完全に遵守し、国際協定や条約に明記された公式な枠組みに留意することの必要性を強調した。

なお、リビアは2011年以来、深い党派的・政治的対立の中で、複雑な政治危機に苦しんでいる。一つは西部のトリポリにあり、アブドルハミド・アル＝ドベイバが率いる国民統一政府として、もう一つは東部のベンガジにあり、ウサマ・ハンマードが率いる議会に属する政府として、それぞれ対立する2つの政府が存在している。