アラグチ氏、ビン・サルマン氏と会談

アフルルバイト通信（ABNA）の報道によると、イラン・イスラム共和国の外務大臣であるサイード・アッバス・アラグチ氏は、7月8日火曜日、ジェッダでサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子と会談し、意見を交換しました。

外務省のイスマイル・バガイ報道官は火曜日の夕方、声明を発表し、「アラグチ外相は、本日7月8日火曜日、ブラジル（BRICS首脳会議）からテヘランへの帰路でジェッダに短時間立ち寄り、サウジアラビアの高官と会談する予定です」と述べました。

バガイ報道官は続けて、「これらの会談では、二国間関係、および地域の平和と安全の状況について議論と意見交換が行われるでしょう」と述べました。