ナイーム・カーセム氏：「ヒズボラは常にレバノンでの戦争回避を望んできた」

国際アフルルバイト通信（ABNA）の報道によると、レバノンのヒズボラの副書記長であるシェイク・ナイーム・カーセム師は火曜日、重要な発言の中で、10月7日に始まったアル＝アクサの嵐作戦が地域に大きな革命的変化をもたらし、現状を著しく変えたと発表した。

アル＝マヤーディーンは本日火曜日、レバノンのヒズボラの副書記長であるシェイク・ナイーム・カーセム師との独占インタビューを行った。

レバノンのヒズボラ副書記長はこのインタビューで、「我々は世界と同時にこの作戦の開始を知った。ハマスの内部指導部の兄弟たちは、我々に知らせることなく、この重要な行動を実行した」と述べた。

彼は、この作戦の開始の報せは、その開始からわずか30分後に、故ヒズボラ書記長サイイド・ハサン・ナスラッラー師に届いたと付け加えた。

彼はまた、ヒズボラは支援戦闘に入ることを決定し、広範な準備を必要とする全面戦争への突入を避けたと指摘した。これは、さらなる破壊と米国の介入を防ぐためであった。

彼によると、この支援の目的は、ガザへの圧力を軽減し、イスラエルを解決策へと導くことであった。

シェイク・ナイーム・カーセム師はまた、殉教者ムハンマド・アル＝ダイフからのメッセージを含むガザからのメッセージがヒズボラに送られたことを発表し、2ヶ月後、ハマスの兄弟たちはヒズボラの支援が十分かつ効果的であったと述べた。

彼は、ヒズボラは常にレバノンでの戦争回避を望んでおり、国内情勢を考慮してその行動を調整してきたと強調した。また、アル＝アクサの嵐作戦についてイランとハマス指導部の一部が知らされていなかったことを明らかにし、イランはこの段階で軍事的、財政的、政治的、メディア的、情報的な支援を提供したと述べた。

ヒズボラ副書記長は、別の部分で、爆発性通信装置「ポケベル」の問題に触れ、これらの機器の購入は大きなセキュリティ上の欠陥を伴って行われ、この問題はイスラエルにとって明らかであったと述べた。

彼は、これまでのところ、ヒズボラへの大規模な人的侵入の兆候はなく、調査が完了した後、この問題に関する完全な情報が発表されるだろうと付け加えた。

彼は、ヒズボラが1500台のポケベルを含む積荷がトルコに届くのを阻止することに成功し、レバノン政府に対し、トルコと協力してこの積荷を押収し破壊するよう要請したと発表した。