ヒズボラ：米国のイスラエル支援は地域での侵略継続の主要因

ABNA通信がアン・ナシュラ（An-Nashra）を引用して報じたところによると、レバノン議会のヒズボラ派閥代表イブラヒム・アル＝ムサウィ氏は、領土、主権、市民の保護は国家の責務の中核であり、過去の期間に国家がこの責務を果たせなかったことは、南部の住民が自らの土地を守る重荷を負わざるを得なかった理由の一つであると述べた。

アル＝ムサウィ氏は追悼式典で軍事機関、その将校および職員に謝意を表し、必要なことは強力な軍隊を創設し、国を守り国境を防衛するという任務を果たせるよう資源と政治的意志を提供することであると強調した。

同氏は地域における米国の政策とワシントンのイスラエル支援を批判し、米国政府は地域の一連の戦争と紛争に責任があり、そのイスラエル支援が侵略継続の主要因であると述べた。

同氏はさらに、「圧力、脅迫、メディアキャンペーンによって我々の選択と原則を放棄させることはできず、敵との対決は軍事的側面に限定されない」と付け加えた。

アル＝ムサウィ氏は、1980年代から2000年の南レバノン解放、2006年の7月戦争に至るまでのイスラエル占領者との対決の節目を振り返り、撤退や敗北のどの段階も紛争の終結を意味しないと述べた。