IRGC報道官：「メディアは今日、戦争の仕組みの一部である」

ABNA通信特派員の報告によると、ホセイン・モヘビ准将（第2准将）は土曜日の正午、バンダレ・アッバスでのジャーナリストの日記念式典で、メディア関係者にジャーナリストの日を祝辞を述べるとともに、「今日、我々は世界最大の大国の一つと戦争状態にあり、この戦争はそのハイブリッドな性質のために様々な局面を持ち、その中でメディア分野は最も重要なものの一つである」と述べた。

同氏はさらに、「世論に対する広範な影響力のため、メディアは戦争の最も重要な局面の一つと見なされており、誰もがメディアがこの戦争を様々な場面や側面で描くことを期待している」と付け加えた。

IRGC報道官は、今日の状況におけるメディアの役割が単なる報道を超えていることを強調し、「メディアは単なる報道機関ではなく、戦争の仕組みの一部である。今日のメディアは道具であり、現実を伝えるだけでなく、物語を構築し、認識を形成し、さらには現実をも作り出す」と明確に述べた。

IRGC報道官は、「メディア戦争は軍事戦争よりも高く、大きく、影響力がある。なぜなら、軍事兵器に精神と意味を与えるのは、それらの兵器に関する物語の種類とそれらに意味を与えることであり、この任務はメディアにあるからだ」と指摘した。