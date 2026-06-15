シオニストメディアのイラン・米国合意への反応

アブナ通信特派員のアル・クッズ引用報告によると、イランと米国の間の停戦合意の署名は、シオニスト政権メディアから様々な反応を引き出した。

シオニスト新聞「エディオト・アハロノト」はこれに関連して、シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相は、ベイルート攻撃によって交渉が失敗に終わると予想していたが、起こったことはまったく逆で、合意は署名されたと書いた。

シオニスト政権内閣の戦略顧問ロニ・リモンも、イラン・米国合意を暗に批判し、イスラエルはこの和平合意の犠牲になるべきではないと述べた。

イスラエルテレビの第14チャンネルは、この合意をイラン人にとって「非常に重要な成果」と呼び、この合意に基づく停戦は即時に行われるため、イスラエルはこの合意に従ってレバノンへの攻撃を直ちに停止すべきだと強調した。

シオニスト新聞「マアリブ」は、ネタニヤフがドナルド・トランプ米大統領に対し、シオニスト政権の軍隊はレバノンから撤退せず、イスラエルはイラン・米国間の合意のレバノン関連条項を履行する義務を負わないと述べたと主張した。

シオニスト新聞「エディオト・アハロノト」も、ネタニヤフがトランプに対し、イスラエル軍はレバノン国内の現在の陣地に留まると伝えたと書いた。

「マアリブ」は別の記事で、ネタニヤフ側近のネタン・エシェルを引用し、イランと米国が署名した合意にはまったく価値がなく、ドナルド・トランプを除いて誰もそれを重視していないと書いた。