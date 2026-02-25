パキスタン：イスラム教徒に対する連合結成のイスラエルの試みは恥ずべきこと

国際アフル・アル・バイト通信(ABNA)の報道によると、パキスタン上院議員らは、決議を可決し、シーア派とスンニ派を含むイスラム教徒に対する連合を創設する計画に関するシオニスト政権首相の侮辱的発言を恥ずべきものとして非難した。

この反シオニスト決議は、本日（火曜日）のパキスタン上院本会議で満場一致で可決され、議員らはパレスチナ国民を支援し、イスラエルの帝国主義的計画に反対するという決意を強調した。

決議文では次のように述べられている。「パキスタン上院は、ガザでの停戦合意の継続的な違反、そして2026年2月22日のイスラエル首相による、いわゆる過激派シーア派・スンニ派枢軸に対抗するため、インドやその他の国々が参加する地域連合を結成する意図に関する声明を、可能な限り最も強い言葉で非難する。この行為はまた、国際法、国連憲章、国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見にも反すると評価される。」

パキスタン上院議員らはまた、イスラエル政権の指導者らによるイスラム共同体(ウンマ)の団結と一体性を損なおうとする恥ずべき試みに抗議し、占領下のパレスチナ領土の法的・歴史的地位を変更しようとするイスラエルのいかなる行為（聖地の地位、ヨルダン川西岸、違法入植地の拡大、入植者による暴力の扇動を含む）も非難した。

この決議はまた、ソマリア連邦共和国におけるいわゆる「ソマリランド」地域の独立を承認するというイスラエルの決定を拒否し、国際社会に対し、イスラエルの免責を終わらせ、人道に対する犯罪についてイスラエルに責任を取らせるよう求めた。

パキスタン上院議員らはさらに、イスラエルが占領地から完全に撤退すること、UNRWAなどを通じて包囲下にあるガザのパレスチナ人に対する人道支援の妨げられない継続、そしてこの地域での復興プロセスの早期開始を求めた。