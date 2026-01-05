トランプ氏、ベネズエラへの第二次攻撃を警告

トランプ氏は、現時点では第二次攻撃の必要性は感じていないとしたものの、事態の推移にワシントンが満足しない場合は不可避になると警告した。現在誰がベネズエラを統治しているのかという質問に対し、「我々は法的な宣誓を行った者たちと共に働いている。誰が統治しているかは聞かないでほしい。私の答えは非常に物議を醸すものになるからだ」と述べ、続けて「つまり、我々が統治しているということだ」と付け加えた。また、米国の目的は単なる政権交代ではなく、経済的・政治的安定を保証するために同国を「改革し、管理する」ことにあると明言した。