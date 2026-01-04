  1. Home
米国防長官の主張：トランプがベネズエラ統治の条件を決定する

4 1月 2026 - 08:06
News ID: 1769218
Source: ABNA
デルシー・ロドリゲスがベネズエラの暫定大統領に選出され、自国の植民地化を拒否している一方で、米国防長官はトランプがベネズエラ統治の条件を決定すると主張した。

ABNA通信がアルジャジーラを引用して伝えたところによると、ピート・ヘグセス米国防長官はCBSのインタビューで、「ベネズエラの事務管理の条件を決定するのはトランプ大統領である」と述べた。また、「我々はベネズエラで次に起こることをコントロールすることになる」と付け加えた。

これに対し、マドゥロから一時的に権限を委譲されたデルシー・ロドリゲスは、これらの発言を否定し、「ベネズエラはいかなる国の植民地にもならない。我々は全力でベネズエラを守る準備ができており、あらゆる挑戦に立ち向かう」と表明した。

