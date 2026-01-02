アブドゥルサラム氏：イスラエルと米国への後退は取り返しのつかない事態を招く

ABNA通信が「アル・マシーラ」を引用して伝えたところによると、アンサール・アッラーの広報官で国民交渉団代表のムハンマド・アブドゥルサラム氏は、昨年は多くの課題と犠牲があったものの、イエメン国民にとって新たな機会と脅威が形成されたと述べた。同氏は、パレスチナ戦線が地域的および超地域的な敵に対抗する最も重要な前線であると主張した。

また、アブドゥルサラム氏はイエメンの空港や港の閉鎖を批判し、これらは国民に対する集団的罰であり、侵略と封鎖を続ける賭けは失敗に終わっていると付け加えた。