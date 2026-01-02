ジュラーニー政権、新年の行事を狙ったISの攻撃計画を阻止したと主張

ABNA通信がシリア国営通信（SANA）を引用して伝えたところによると、声明では「テロ対策の継続的な努力の一環として、ISのテロ細胞の動きを精密に監視した結果、新年の祝祭中に教会や民間人の集まる場所で自爆テロや攻撃を行う計画があるとの情報を入手した」と述べられています。

同省は、予防的措置としてアレッポのバブ・アル・ファラジュ地区の検問所で不審な男を特定したと発表しました。このテロリストは発砲して治安部隊員1名を殺害（殉教）させた後、自爆し、拘束を試みた別の隊員2名に負傷を負わせました。