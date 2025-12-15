グロッシ氏：イランでの査察は開始されたが、主要施設へのアクセスはない

Abna通信社によると、IAEAのラファエル・グロッシ事務局長はRIAノーボスチとのインタビューで、「IAEAはイランでの査察を再び開始したが、主要施設へのアクセスはない」と指摘しました。

彼はさらに、「これが我々が現在イランで直面している最も重要な問題だ。我々は査察を再開できたが、主要なサイトにはまだアクセスできていない」と述べました。

IAEA事務局長は、11月11日水曜日のイランの核計画に関する報告書の中で、イランがイスラエルと米国によって爆撃された核施設へのアクセスをIAEAの査察官に許可していない、とも述べていました。

グロッシ氏は、「IAEAがこの核物質に5か月間アクセスできないということは、検証が長期間遅れていることを意味する」と述べました。

同時に、IAEAは、イスラエルとの12日間の強制戦争と米国の攻撃中に損傷を受けなかった一部のイランの核施設を査察したことを確認しました。

外務省のイスマイル・バガイ報道官は、グロッシ氏の発言に関する質問に答えて、「先週、IAEAの査察官はテヘラン研究炉を含むいくつかのイランの核センターを訪問した。他の核施設に関する手続きと規制は明確だ。議会で採択された法律に基づき、我々は最高国家安全保障評議会との調整の後、核施設の査察に関するIAEAからのあらゆる要請について決定を下す義務がある」と述べました。

彼は付け加えました：「我々はシオニスト政権と米国による侵略行為のために特別な状況に直面しており、IAEAはこれを理解する必要がある。これは通常の状況ではなく、我々は最近の軍事侵略の前に通常の方法でIAEAと協力しており、カイロ合意の後、新しい条件下での協力について合意に達した。」