サフィエディン氏：「ヒズボラはこれまで以上に強力であり、武器を捨てることはない」

アル・マヤディーンを引用したABNA通信の報道によると、レバノンのヒズボラ代表「アブドラ・サフィエディン」氏は、最高指導者の国際問題顧問「アリー・アクバル・ヴェラヤティ」氏と会談し、両者は地域および国際的な動向について話し合いました。

アリー・アクバル・ヴェラヤティ氏はアブドラ・サフィエディン氏との会談で、「イランは、最高指導者の指導と命令の下、抵抗の最前線に立つ貴重で献身的な組織であるヒズボラへの支持を断固として継続する」と強調しました。

ヴェラヤティ氏はさらに、「ヒズボラは抵抗戦線の最も重要な柱の一つであり、シオニズムとの対決において基本的な役割を果たしている」と述べました。

サフィエディン氏もこの会談で、「ヒズボラは今日、これまで以上に強力であり、レバノンの領土とその人々の統一を守る準備ができており、いかなる状況下でも武器を捨てることはない」と述べました。

彼は、シオニスト政権による度重なる停戦違反に言及し、「シオニスト政権とその支持者は、ヒズボラが決定を下すときにはいつでも、侵略に対して断固として対応することを知るべきだ」と指摘しました。

ヒズボラ代表はまた、イラン・イスラム共和国、特に最高指導者によるレバノン抵抗への包括的な支援に感謝の意を表し、この支援が、シオニスト政権が国連によって承認された停戦を初めて遵守することを約束させ、最終的にレバノンの南部国境と占領下のパレスチナとの境界を確立することにつながったと強調しました。