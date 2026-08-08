アラグチ：オマーンとの合意は間近／カスピ海におけるイランの11％の割合を否定

ABNA通信特派員の報告によると、外務大臣のセイエド・アッバス・アラグチ氏は、ジャーナリストの日の大統領の記者会見の合間に、ホルムズ海峡の法的メカニズムと管理に関するオマーンとの協議に関連して、「オマーンとの協議は、ホルムズ海峡の航行ルートの決定に関して進行中である」と述べた。

同氏はさらに、「過去にはTSS（航路分離方式）またはルートが存在したが、イラン・イスラム共和国の見解では、それは船舶の航行にとってもはや受け入れられず、新たなTSSを検討する必要がある。ただし、それには広範な技術的および法的な複雑さが伴う」と付け加えた。

アラグチ氏は、「新ルートの達成前に、主要ルートの基盤となる一時的なルートが検討される予定であり、この点に関して、両国の軍事・海軍部隊間で既存の地図に基づいた協議が行われており、これらの協議の総括を経て新ルートが確定されるだろう」と強調した。

外務大臣はホルムズ海峡の開放に関連して、「オマーンとの協議は進行中であり、合意に非常に近づいているが、ホルムズ海峡の開放は他の条件に依存している」と指摘した。

アラグチ氏はパキスタンとの覚書違反に関連して、「パキスタンとの覚書の違反事例は一つずつ追及されるべきであり、覚書に違反したのは米国であった」と述べた。

同氏は続けて、「覚書の第5項はイラン・イスラム共和国によって実行されており、1ヶ月以内に航行条件が通常に戻る予定であった。実際、2週間のうちに航行量は通常状態の60％に達した。しかし、米国はホルムズ海峡に新たなルートを創設しようとしており、我が国が注意喚起したにもかかわらず、彼らはイランの管理とホルムズ海峡を損なうことを試みた。したがって、覚書の違反とホルムズ海峡に対するイランの管理は、イラン・イスラム共和国によって決して受け入れられない」と述べた。

外務大臣はカスピ海条約に関連して、「カスピ海条約は2018年および2019年に当時の政府によって決定のために議会に付託された。これは、カスピ海の他の4つの沿岸国が条約を受諾している一方で、イラン・イスラム共和国の受諾はイスラム協議会（議会）の承認に依存している」と述べた。