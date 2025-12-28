ABNA通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、ベネズエラ外務省は本日土曜日、声明で次のように述べました。「ベネズエラがソマリア連邦共和国の主権、統一、および領土保全を完全かつ無条件に承認することを改めて強調する。」

ベネズエラ外務省が出した声明には次のように記されています。「カラカスは、ソマリアの領土保全を尊重する国連安全保障理事会およびアフリカ連合の決議を遵守し、それらを支持する。」

シオニスト政権のギデオン・サール外相は金曜日、同政権とソマリランド共和国が、大使の任命や大使館の開設を含む完全な外交関係を樹立する合意に署名したと発表しました。シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相もこれに先立ち、ソマリランドの分離派指導者アブディラフマン・モハメド・アブドゥラヒ氏とのビデオ会議で、同氏を占領地へ招待しました。

占領政権のメディアは以前、ガザに住むパレスチナ人を故郷から強制移住させるための同政権の候補地の一つとしてソマリランドを挙げていました。ソマリランドの分離派は1991年にソマリアからの独立を宣言しましたが、これまでに国連加盟国で彼らを承認した国はありません。分離派はソマリア北部を占拠しています。