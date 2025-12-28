ガザ保健当局：シオニスト政権は子供たちに対して標的を絞った戦争を開始した

ABNA通信がパレスチナのシェハブ通信を引用して報じたところによると、ムニール・アル＝バルシュ氏は次のように述べました。「侵略の最初の数時間から、シオニスト政権はパレスチナの子供に対して標的を絞った戦争を開始し、その命、健康、そして自然な発育を標的にしている。この行為は、世代を消し去り、パレスチナ国民の人層的な未来を脅かすための組織的な計画の一環であると評価される。」

同氏はさらに付け加えました。「ガザ保健省の統計によると、占領政権は戦争開始以来、2万人以上の子供を直接殺害し、さらに4万4千人の子供に重傷を負わせた。」

アル＝バルシュ氏は強調しました。「イスラエルが行っている大規模な標的攻撃は、事実上、軍事作戦の枠組みを超えており、パレスチナの子供に対する組織的なジェノサイド（集団殺害）政策に類似している。」

同保健当局者は次のように明言しました。「占領者は空爆による子供の殺害にとどまらず、当初から子供や妊婦向けの特別な栄養補助食品（ミルク、クロビッド、葉酸、鉄分、および胎児や子供の健全な発育に不可欠なその他の要素を含む）の搬入を阻止している。」

同氏は、「この禁止措置は意図的かつ標的を絞ったものであり、発育異常、知的障害、低身長、および深刻な健康問題を抱える世代を作り出すことを目的としている。その影響は何年も後に明らかになる可能性がある」と強調しました。

ガザ保健省事務局長は続けました。「危険な証拠が客観的に記録されている。戦争開始以来、156人の胎児が先天性異常を持って生まれ、その多くは異常の深刻さのために出生直後に死亡した。その中には、鼻がない状態で生まれた赤ん坊や、四肢が不完全な状態で生まれた赤ん坊も含まれている。」

最後にアル＝バルシュ氏は、「これらの指標は、イスラエル占領政権が生きている子供を攻撃するのと同様に、母体の子宮をも標的にしていることを疑いようもなく示している」と指摘しました。