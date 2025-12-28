3機のイラン衛星のミッション開始へのカウントダウン

ABNA通信が情報通信技術省の引用として報じたところによると、国産衛星「パヤ」、「ザファル2」、および「コウサル」第2モデルの3機は、明日（12月28日、日曜日）、ロシアのボストチヌイ宇宙基地からソユーズロケットを使用して打ち上げられます。このミッションは、通信省の宇宙利用開発プログラムの枠組みで、リモートセンシングサービスの強化とデータ駆動型アプリケーションの開発を目的として実施されます。

これに関連して、児童青年知育センターにおいて、通信大臣、大学のエリート、学生、および学術専門機関の代表者が参加し、ミッションのライブ配信が行われます。このイベントは、国の宇宙産業の成果を解説することに焦点を当て、イランの次世代を担う若者たちの希望と意欲を高める契機となります。

高度約500キロメートルの低軌道（LEO）へのこの打ち上げは、今年国内で最も重要な宇宙イベントの一つとされており、サービス、インフラ、管理の多様な分野で複数の国産衛星を同時に活用することを可能にします。

パヤ：高精度画像処理を備えたリモートセンシング衛星 イラン宇宙機関の報告によると、「トールー3」としても知られる衛星「パヤ」は、イラン電子産業の協力により設計・製造されました。リモートセンシング衛星に分類され、重量は約150kgで、国内で製造された最も先進的な画像撮影衛星の一つです。この衛星は、パンクロマチック（単色）モードで約5メートル、カラーモードで10メートルの解像度を持ち、水資源管理、農業、環境モニタリング、地図作成、自然災害の監視などの用途向けに設計されています。

ザファル2：ミッションを強化した新世代の大学開発衛星 衛星「ザファル2」は、イラン科学技術大学の協力により設計・製造されたザファル衛星の進化版であり、100〜135kgの重量クラスに属します。アップグレードされたサブシステムとペイロードを活用し、リモートセンシングや天然資源のモニタリング、土地管理のための実用的なデータ収集ミッションを追求します。

改良型コウサル：農業データとIoTに焦点 「コウサル」衛星の第2モデルは、これまでの同シリーズの次世代機として、運用データの収集、農地のモニタリング、およびモノのインターネット（IoT）に関連するアプリケーションのサポートを目的に開発されました。