イランの観測・通信衛星開発に向けた新たな計画

ABNAの記者の報告によると、イラン宇宙研究センターのヴァヒド・ヤズダニアン所長は、今夜放送されたテレビ番組の中で、同国の宇宙産業の最近の成果を祝福し、「イランの宇宙産業は、特に過去1年半、第14次政権下で開発が加速しており、明日、3機の国産観測衛星が正常に打ち上げられる予定である」と述べました。

同氏は続けて、「これらの観測衛星は、解像度約15メートルから5メートル未満の画像データを送信する任務を担っています。これらのデータは、農業、水資源管理、環境モニタリング、その他の応用分野を含む幅広い活動で使用でき、国内の国産衛星群に加えられることになります」と付け加えました。

過去のモデルとの違いについて、所長は次のように説明しました。「これらの衛星は、地表から約500キロメートルの低軌道（LEO）に投入されます。各衛星は多数のサブシステムで構成されており、そのすべてが国内技術に基づいて設計、製造、開発されました。これらの衛星における最も重要な進歩の一つは、画像解像度の向上です。かつては20メートルの解像度の衛星が製造されていましたが、現在は情報通信技術省の要請と、打ち上げのサービス指向型への転換により、画像の精度の向上に重点が置かれています。」

ヤズダニアン氏は、「現在、国内の農業や産業用途に徐々に活用可能な解像度に到達しています。これらの衛星の耐用年数は2年から5年であり、これは国際基準に合致しています。打ち上げ後、運用寿命がさらに延びることを期待しています」と述べました。

今後の計画について同氏は、「衛星のサービス指向型アプローチは、重要な議題として取り組んでいます。これら3機の観測衛星は民間投資によって建設されており、私たちの目標は、大統領と通信大臣の強調に従い、宇宙経済のバリューチェーンを強化し、民間部門の役割を増大させることです」と述べました。

また、通信衛星分野の計画にも触れ、「今夏、国内初の通信衛星としてナヒド衛星の打ち上げに成功したのに続き、通信衛星『ナヒド3』の設計と製造も進められており、この分野で詳細な計画が遂行されています」と語りました。