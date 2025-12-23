ABNA通信がロシア・トゥデイ（RT）を引用して伝えたところによると、ドナルド・トランプ大統領は火曜未明、「米国は国家安全保障上の理由からグリーンランドを必要としている」と発表しました。

中国国家主席との良好な関係 続けて同氏は、「中国の習近平国家主席とは良好な関係にある」と述べました。

ベネズエラ沖でのタンカーからの石油没収 ベネズエラ沖で差し押さえられたタンカーの石油について、「没収した石油は保持する。売却するか、米国の戦略石油備蓄の補充に使うかもしれない」と述べました。

また、トランプ氏は演説の別の箇所で、「ビル・クリントンがエプスタインと一緒に写っている写真を見るのは不快だった。他の人物の写真を表示することにも興味はない」と言及しました。

ベネズエラ ベネズエラ大統領に対し、「もしマドゥロがワシントンに対して力を誇示するなら、それが彼の最後のショーになるだろう。留まるかどうかは彼次第だが、彼は去るべきだ」と激しい口調で語りました。

コロンビア コロンビア大統領に対しても、コカインを米国に輸出しており米国の友人ではないと非難し、「コロンビア大統領は国内の麻薬製造工場の存在に注意を払い、直ちに閉鎖すべきだ」と主張しました。

ウクライナ ウクライナ情勢については、「協議は継続中だ。必要であればプーチン大統領やゼレンスキー大統領と話し、戦争を止めるために必要なことは何でもする。ジョー・バイデンは3500億ドルを支払ったが、その行方は誰も知らない。我々はもはやウクライナで金を失うことはない。現在、我々はミサイルや航空機をNATOに売却しており、同同盟の防衛費をGDP比2%から5%に引き上げさせた」と述べました。