ネタニヤフ首相、トルコに対抗する「同盟」結成を画策

ABNA通信がアル・マヤーディンを引用して伝えたところによると、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は昨日、占領下のエルサレムでギリシャ首相およびキプロス大統領と会談を行いました。

会談後に発表された声明では、安全保障および技術協力の強化について合意したことが強調されました。

ネタニヤフ首相はこの会談で、前述の当事者との協力と力の行使により、平和と安定を実現すると主張しました。

同首相はさらに、「帝国の再興を妄想している者たちに言いたい。そのようなことは決して起こらない」と付け加えました。ヘブライ語メディアは、ネタニヤフ氏がトルコを念頭に置いていたと報じています。

テルアビブが地域で行っている戦争挑発には触れず、ネタニヤフ氏はイスラエル政権がどの当事者とも紛争を求めているのではなく、逆に平和と安定の実現を望んでいると主張しました。彼は、水路の保護やギリシャ、キプロスとのその他の共通課題における協力を主張し、この「同盟」が試されることがないよう願っていると述べました。

ヘブライ語メディアは、この会談が地域諸国、特にトルコへのメッセージの送信に等しいと報じました。

イディオト・アハロノト紙も、テルアビブ、ギリシャ、キプロスが、地中海東部における陸海空の共同軍事力として、即応展開部隊の結成を計画していると報じました。このプログラムには2,500人の兵力が参加し、ギリシャの島々、キプロス、および占領地に配置される予定です。この動きはトルコに対抗することを目的としています。