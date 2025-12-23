国連安保理、本日イラン核合意に関する会合を開催

エジプトの「ボワバ・アル・アハラム」を引用したABNA通信の報道によれば、国連安保理は本日火曜日、イラン核合意（JCPOA）に関連する決議の履行状況に関する事務総長の報告書を検討するための会合を開催します。

この報告書によると、会合の開催はデンマーク、フランス、ギリシャ、韓国、スロベニア、イギリス、アメリカの要請によるものです。

重要な国際問題に関する安保理の一連の会合

国連安保理は、テヘラン時間の月曜夜（12月22日から26日まで）から、一連の会合やブリーフィングを開催し、多くの重要な国際問題を検討します。

これらの会合の議題には、ミャンマー情勢、スーダン危機、イラン核合意、および地域的・国際的な最新の安全保障情勢が含まれています。

現在、国連安保理ではスーダンのエル・ファシール市に関する会合も開催されています。

ロシア代表 安保理のロシア代表は次のように述べました。「スーダンにおいて並行した権力構造を構築しようとするいかなる試みも容認できない。スーダン危機の解決は、外部からの指示なしに、スーダンの各勢力間の包括的な対話を通じて行われなければならない。」

アメリカ代表 安保理のアメリカ代表は次のように述べました。「我々はスーダン軍および即応支援部隊（RSF）による犯罪を非難し、すべてのスーダン当事者に対し、民間人への攻撃を控えるよう求める。」