イラク人専門家：米国は民衆動員軍（ハシュド・アッシャアビ）を解体することはできない

ABNA通信がアル・マアルーマを引用して伝えたところによると、政治専門家のムハンマド・アッダーリー氏は、ハシュド・アッシャアビはイラクの公式な軍事・治安機関の一部であるため、米国がこれらを解体することは不可能であると強調した。

同氏はさらに、「イラク国内の法制定プロセスに対する米国の介入は恥ずべきことであり、受け入れられない。これらの行為はイラクの治安機関の地位を損なうものであり、沈黙を守ることはできない」と付け加えた。