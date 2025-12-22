サレヒ氏：シャー・ナーメはイランとタジキスタンの文化協力の中核となり得る

ABNA通信によると、タジキスタン共和国のダブラト・サファルゾダ文化次官は、イランの文化関係者との会談の傍ら、セイイェド・アッバス・サレヒ文化・イスラム指導相と会談した。この会談には、文化担当次官のモフセン・ジャヴァディ氏も同席した。

サレヒ氏は、両国間の協力の可能性に触れ、「出版、映画、演劇、音楽などの分野において、我が省は多様な経験を有しており、イランとタジキスタンの深い文化的共通性を踏まえ、それらを共有・移転することが可能である」と語った。