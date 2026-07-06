西側メディアにおける殉教した指導者の葬儀の反映：団結の示現から復讐の叫びまで

アイリッシュ・インディペンデントやガーディアンを含む西側メディアは、テヘランでのアヤトラ・サイイド・アリー・ハーメネイー師の葬儀を取材し、この出来事を政治的結束と広範な民衆の参加の示現であると描写するとともに、数日間にわたる葬儀プログラムがナジャフやカルバラーへと続き、参列者らがアメリカとシオニスト体制に対する復讐のスローガンを掲げたと報じた。

国際ニュース機関アフルル・バイト（ABNA）によると、アイルランドのインディペンデント紙はロイター通信の報道を引用し、アヤトラ・サイイド・アリー・ハーメネイー師の葬儀が日曜日にテヘランのイマーム・ホメイニー礼拝堂で数万人の市民、イスラム共和国の高官、同師の家族が参列する中で執り行われたと報じた。

同紙はさらに、イラン公式メディアによると葬儀は数日間にわたるプログラムとして実施されており、テヘランでの儀式の後、同師の遺体はイラン国内の宗教都市、その後イラクのナジャフとカルバラーへと移送される予定だと伝えた。

この報道は、イマーム・ホメイニー礼拝堂での多数の参列者に言及し、参加者がアメリカとシオニスト体制に対する旗やスローガンを掲げて式典に臨み、マスード・ペゼシュキアン大統領やモハンマド・バーゲル・ガーリバフ国会議長を含む高官も死者の祈りに参加したと付け加えた。同メディアはまた、「ムスタファ、メイサム、マスード・ハーメネイーが父親の棺と他の家族4人のそばに立っていた」と報じた。

インディペンデント紙は、イラン当局がテヘラン、ゴム、ナジャフ、カルバラー、マシュハドでの葬儀の続行を準備しており、広範な民衆の参加のために交通、宿泊、接待の施設を用意していると付け加えた。

ガーディアン：葬儀は政治的結束を示す舞台となった

英紙ガーディアンもテヘランからの報道で、イラン・イスラム共和国の殉教した指導者アヤトラ・サイイド・アリー・ハーメネイー師の葬儀は、広範な民衆の参加に加え、政治的結束の示現とアメリカに対する復讐のスローガンを掲げる舞台となったと書いた。