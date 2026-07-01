シオニスト体制によるガザへのドローン攻撃；パレスチナ人3人が殉教

シオニスト体制による停戦違反が続く中、ガザ地区の各地域へのドローン攻撃により、子供1人を含むパレスチナ人3人が殉教し、19人が負傷した。

ABNA通信社の報道によると、シオニスト体制軍によるガザ地区各地へのドローン攻撃は火曜日の夕方、少なくともパレスチナ人3人（子供1人を含む）の殉教と19人の負傷者をもたらした。

医療関係者と目撃者は、シオニスト体制のドローン攻撃がハン・ユニス西方のアル・マワシ地域を襲い、3人の殉教者と17人の負傷者を出したと発表した。

また、ガザ地区北部では、ジャバリア難民キャンプのアル・ファルージャ地区とガザ市のシェイク・ラドワン地区の住宅に対する2回の別々のドローン攻撃で、パレスチナ人2人が重傷を負った。

目撃者は、これらの攻撃はシオニスト体制軍の展開区域外かつ停戦合意の対象地域を標的にしたと強調した。

別の攻撃では、救助隊がガザ市のアズ・ザイトゥーン地区のクウェート広場近くでシオニスト体制による以前の空爆で殉教したパレスチナ人1人の遺体を瓦礫の下から回収した。

ガザ保健省は、シオニスト体制による停戦合意の度重なる違反の結果、これまでにパレスチナ人1,053人が殉教し、3,406人が負傷したと発表した。

一方、イスラム抵抗運動ハマスは、ガザ地区への国際部隊の展開を歓迎し、この措置がパレスチナ人非戦闘員を占領軍から分離し、シオニスト体制の侵略と繰り返される違反を終わらせる土台となるとの期待を表明した。

報告によると、国際安定部隊の車両と兵站機器が停戦計画の枠組みでガザ地区に進入しており、公開された映像はこれらの機器の地域への到着を示している。