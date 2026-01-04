イエメン：ベネズエラへの侵略は米国の政治的いじめと略奪的性質の表れである

ABNA通信がアル・マシーラを引用して伝えたところによると、イエメン外務省は声明を出し、「我々はベネズエラに対する米国の侵略と、ニコラス・マドゥロ大統領夫妻の拉致を最も強い言葉で非難する」と表明した。

声明はさらに次のように続けている。「米国の行為は、国連憲章、国際法、そしてベネズエラの主権、安定、領土保全に対する明白な侵害である。この行動は、特に中南米における他国の内政に対する米国の介入の長い歴史の延長線上にある。」