イスラエルが、議会選挙実施前のガザ攻撃を示唆

(ABNA24.com) シオニスト政権イスラエルのギラド・エルダン（Gilad Erdan）警察相が、今月１６日の同政権の議会選挙実施前にガザを攻撃すると脅迫しました。



イルナー通信が報じたところによりますと、エルダン警察相は１４日土曜、テレビのインタビューで、祖国帰還の権利のデモにおけるパレスチナ人の抵抗の継続に触れ、「イスラエルの政府関係者らは、今後数日以内に軍事作戦を行うことで合意した」と語りました。



イスラエルのネタニヤフ首相も１３日金曜、イスラエルの１３チャンネルのインタビューで、ガザ地区を攻撃すると脅迫しました。



ネタニヤフ首相はまた、ガザ地区での抵抗グループに対する軍事作戦が迫っているとし、「この作戦は、イスラエルの議会選挙の実施前に開始される可能性がある」と語りました。



エルダン警察相とネタニヤフ首相の両氏は、シオニスト政権の右派「リク－ド党」に属し、同政党が脆弱していることから、選挙でより多くの票を獲得するためあらゆる手段に訴えています。







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