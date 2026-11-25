アブナ通信社がアルジャジーラ放送を引用して報じたところによると、アメリカの戦争好きな大統領ドナルド・トランプは、ニューヨーク・ポスト紙とのインタビューでイランとの戦争と地域の動向について見解を述べた。

トランプはこのインタビューで、イランとの戦争の費用は来年1月まで確保されていると主張した。

同氏はまた、民主党が戦争を終わらせる可能性に言及し、次のように述べた：もし民主党がイランとの戦争を終わらせれば、彼らは勝利を敗北に変えることになるだろう。

アメリカ大統領は、自身の目標はイランが核兵器を入手するのを防ぐことであると述べ、イランの政権交代に対して賛成も反対もしたことがないと主張した。

トランプはさらに、イランが賠償を要求する可能性について、次のように主張した：もしイランが賠償要求というゲームに参加したいのであれば、勝つのは我々である。

同氏はまた、シオニスト政権がイラン・イスラム共和国に終止符を打つという目標について、次のように述べた：この目標はおそらく実現可能かもしれないが、私の目標ではない。