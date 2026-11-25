アブナ通信社の報道によると、最高国家安全保障会議の事務総長サルダール・モフセン・レザーイー少将は、あるソーシャルネットワークに投稿を公開し、次のように書いた：トランプとその敗北したチームのイラン封鎖計画は、彼らの失敗した戦争戦略が幻想に満ち無駄であったのと同じくらい、幻想に満ち無意味である。

彼は付け加えた：イラン国民、軍、そして統治機構のすべての柱は、固い決意をもってこの封鎖を打ち破り、いかなる新たな侵略にも全力で応答する決意である。