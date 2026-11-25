アブナ通信社の報道によると、ペルシャ湾水路管理機関が1405年アーザル月3日火曜日の夜にXネットワーク上で公開した通知には次のように記されている：ホルムズ海峡南部で一部のタグボートが違反船舶にサービスを提供していることを考慮し、イランの南隣国の市民からの通報とPGSAの情報監視により、この種の船舶26隻が不適合リストに追加された。

この機関はさらに付け加えた：すでに発表したとおり、違反者へのサービス提供に協力する船舶および企業は、自らが不適合リストに掲載されることになる。