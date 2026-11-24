アブナ通信社の報道によれば、革命防衛隊総司令官「アフマド・ワヒディ」少将は、第8回バシジ・デジタルコンテンツ制作イベントの閉会式の傍らで次のように述べた：革命の最高指導者が言ったように、今日、戦争はもはや単に地域的なものではなく、必要とされるあらゆる地点で戦闘の拡大を見ることができる

ワヒディ少将はさらに明確にした：すべては我々の親愛なる戦士たちの支配下にあり、彼らは力強く自らの立場に立っている；戦士たちはこれまで以上に強く、イランとイスラム、そして親愛なる国民を守るために戦場にいる

革命防衛隊総司令官はまた指摘した：アメリカ人が地域に存在する目的は、国々を占領し地域を飲み込むことであった。彼は付け加えた：アメリカ人は以前にも地域の国々を描写する際に「乳牛」といった表現を用いた；これは彼らが地域の資源を支配することを求めていることを意味する

ワヒディ少将はさらに明確にした：アメリカの地域における存在は貪欲な存在であり、地域の国々の利益や福利には何の関心もない。彼は述べた：地域の国々が、アメリカに依存してはどの国の安全も確保されないという結論に達していることを願う

革命防衛隊総司令官は明確にした：地域戦争の過程で、敵はそのすべての能力をもって戦場に現れ、武装グループの活性化を求めていると何度も宣言していた。彼は付け加えた：そのため、全国のバシジ部隊もこれらの脅威に対抗する完全な準備を整えており、さまざまな安全保障・防衛戦線における我々のすべての能力を埋めていたのはバシジであったと言える