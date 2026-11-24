イスラム諮問評議会の国家安全保障・外交政策委員会の国際関係委員会委員長アッバース・ゴルルーは、インタビューで国の防衛・軍事能力について次のように述べた：国家安全保障・外交政策委員会において軍事・安全保障当局から提出された報告によれば、国の軍事・防衛能力の分野における状況は成長し発展している。この点に関して、過去の戦争の分析が行われ、起こり得るあらゆる作戦または次の戦争——それが起こらないことを全能の神に願う——に必要な準備が予測されている。

彼は付け加えた：これらの準備は、防空、ミサイル能力、海上分野、地上戦を含むさまざまな分野に及び、これらすべては軍隊によって一貫した枠組みの中で適切に考慮されている。

議会の国家安全保障・外交政策委員会の国際関係委員会委員長は、アリー・アブドッラーヒー少将との同委員会の会合に言及し、次のように述べた：先ごろ、国家安全保障・外交政策委員会において軍隊総参謀長の出席の下で会合を開催し、その会合でアメリカ人、シオニスト政権を含む敵の軍事配置や地域諸国およびヨーロッパ人の動きが彼によって完全に説明され検討された。またイスラム共和国イランの状況と軍事配置も議論され評価された。