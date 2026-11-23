Abna通信社の報道によると、母親になると、無数の教育の言葉の中で、一つの名前だけで心が震え、目が開かれることがある。ウンム・アル＝バニーン(SA)である。歴史が彼女を知るのは、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の妻だったからではなく、千四百年にわたり世界がその礼節と忠誠の前に頭を垂れ続ける一人の男性を「育て上げた」からである。もし今日の母親が「なんと興味深いこと。それなら私も、アッバース(AS)のように、イマームに忠実で、しかも最高の礼節と落ち着きをもって振る舞う子どもを育てられる」と自分に語りかけるなら、それこそがウンム・アル＝バニーンの学派の継承にほかならない。

この文章は、ウンム・アル＝バニーン(SA)の生涯についての簡明な行動分析であり、単なる賛美のためではなく、実践的に手本とするためのものである。彼女が何を行い、その膝元が「神の敬虔なしもべ」の源となったのかを見てみよう。

第一に：母は「育てる」前に、自らが「育てられた」人だった

今日の母親たちに対するウンム・アル＝バニーンの最大の教えは、子育てが自己修養から始まるということである。子どもたちに礼節を教えようとする前に、彼女自身が礼節の体現者だった。イマーム・アリー(AS)の家に入ったとき、名門の出であるにもかかわらず、自らを「ファーティマ(SA)の子どもたちの召使い」とみなし、彼らに仕えた。これは、母親が単なる「命令する人」ではなく、実践的な手本であることを意味する。子どもは母親の振る舞いを見て、それを再現する。

マフディー的な処方箋：私たちの子どもが時のイマーム（アッラーよ、その御出現を早め給え）の前で「従順なしもべ」であり、誠実であることを望むなら、まず私たち自身がウィラーヤの前で従順で謙虚でなければならない。子どもは、たとえそれについての講話を一度も聞いたことがなくても、私たちの服従の誠実さを理解する。

第二に：他者を我が子より「優先する」ことで「礼節」を教えた

ウンム・アル＝バニーンは子どもたちに「イマーム・フサイン(AS)を敬いなさい」とは言わなかった。ファーティマ(SA)の子どもたちが自分たちより先であることを、行いによって教えたのである。食卓を整えるとき、まずファーティマ・ザフラー(SA)の子どもたちに料理をよそい、その後で自分の子どもたちによそった。ウンム・アル＝バニーンの子どもたちはこの光景を見て、「私たちは二番目で、神のワリー（神に任命された代理者）が一番目なのだ」という思いが心に刻まれた。この教育の実りはカルバラーに見られる。アッバース(AS)は、生涯の最後の瞬間を除いて、イマーム・フサイン(AS)を「兄」と呼ぶことは決してなかった。彼は常に自らを「イマームのしもべ」とみなし、イマームの許しなく座ることはなかった。

マフディー的な処方箋：今日の母親は、日々の暮らしの中で「神のワリーを優先すること」を子どもに示すことができる。たとえば、アザーン（礼拝の呼びかけ）の時刻になったら遊びを止める、時のイマーム（アッラーよ、その御出現を早め給え）の名が口にされたら敬意を表す、小さな決断のときに「まず私たちのイマームが何を望まれるか見てみましょう」と言う、といったことである。これらは現代の「食卓を整えること」にほかならない。

第三に：「ウィラーヤの受容」を日々の技能として教えた

ウンム・アル＝バニーンは子どもたちをウィラーヤに従う者として育てた。彼女は、時のイマームを「行いを見守る方」であり「自分より先にある方」として見るように教えた。それは頭の中だけの教育ではなく、行動の訓練だった。彼女の子どもたちは「イマームの望み」が「自分の望み」に優先することを学んだ。だからこそ、アッバース(AS)は渇きの極みにあって水を手放し、「フサイン(AS)亡き後の生は屈辱である」と言ったのである。

マフディー的な処方箋：マフディー的世代を育てるには、ウィラーヤの受容を小さな決断から始めなければならない。「私」だけが中心ではなく、「あの方」（イマーム）にも権利があることを子どもに教えよう。この訓練は、子どもをより大きな日々に備えさせる。

第四に：「勇気」を「洞察力」と結びつけた

アッバース(AS)は勇敢であるだけでなく、洞察力にも優れていた。彼は、自分がどの陣営に立っているのか、そしてなぜ最後まで留まらなければならないのかを正確に知っていた。ウンム・アル＝バニーンは、宗教的教育と信念の確立によって、この洞察力を彼の内に根づかせた。彼女は息子に、認識を伴わない勇気は無謀であり、洞察を伴わない忠誠は一時の感情にすぎないと教えた。

マフディー的な処方箋：今日の母親は、子どもに忠誠の「方法」だけでなく、その「理由」を教えなければならない。なぜイマームに従うべきかを子どもが理解すれば、困難の中でも留まり続ける。カルバラーの物語を語ること、簡単な問いかけ（「もしあなたがアッバースの立場だったら、どうしたと思う？」）、そして思考を促すことが、洞察力を育てる。

第五に：「礼節」を「愛情」の土壌の中で育んだ

ウンム・アル＝バニーンは子どもたちに愛情を注いだが、その愛情が礼節を教えることの妨げにはならなかった。彼女は優しく、同時に境界を守る人でもあった。子どもたちは彼女を慕い、同時に、神のワリーの前で「礼節ある者」であることを学んだ。このバランスこそが彼女の成功の鍵だった。イマーム・ジャアファル・サーディク(AS)は、アッバース(AS)の巡礼の祈り（ズィヤーラ）において、「服従」「確信」「忠誠」「誠実な助言」という四つの要素を称えている。この四つの要素は、母親によるバランスの取れた教育の実りである。

マフディー的な処方箋：今日の母親たちは「毅然とした愛情」をもって進むことができる。温かく受け入れる一方で、原則（イマームへの敬意、正直さ、責任感）では譲らない。子どもは安心感を覚えると同時に、境界を学ぶ。

今日の母親のための実践的な処方箋：ウンム・アル＝バニーンの学派とともに過ごす一週間

この分析が紙の上だけに終わらないよう、次の簡単な実践を試してみてほしい。

毎日の手本づくり：毎晩、自分が「イマームを自分より優先させなかった」小さな行動を一つ、子どもと分かち合う（たとえば「今日は急いでいたけれど、私のイマームが見ておられると思い出して、立ち止まって挨拶をしたの」）。 「まずイマーム、次に私」の実践：家族の小さな決断（たとえば夜の集まりに行くか、パーティーに行くかの選択）で、子どもに「時のイマーム（アッラーよ、その御出現を早め給え）はこの選択を喜ばれると思う？」と尋ね、自分で決めさせる。 問いかけを添えたカルバラーの物語：毎晩、アッバース(AS)の生涯の一部を語り、最後に「なぜアッバースはそうしたと思う？」と尋ねる。これが洞察力を目覚めさせる。 行いによる礼節の教育：家族の集まりで、まず年長者（特にウィラーヤの象徴である人々）に敬意を示し、その後、子どもに同じことをするよう求める。ウンム・アル＝バニーンは「食卓」の時間にまさにこれを行っていた。 マフディー的世代のための母の祈り：毎日、一言でもよい。「神よ、我が子を時のイマーム（アッラーよ、その御出現を早め給え）の同志の一人としてください」。この祈りは母親自身の姿勢も変える。

結びの言葉：あなたにもできる

歴史はウンム・アル＝バニーンを「四人の殉教者」ゆえに称えるが、彼女の秘密は「四つの教育」にあった。すなわち、自己の修養、実践による教育、ウィラーヤに基づく教育、そしてバランスの取れた教育である。彼女は普通の母親ではなく、「建築家」だった。そして今日のすべての母親にとって最も重要な知らせは、この道がいまなお開かれているということである。

マフディー的世代は、スローガンではなく、母親ならではの「食卓を整えること」によって築かれる。まず自らが「敬虔なしもべ」であり、その後に我が子を「敬虔なしもべ」として育てる母親とともに。子どもに、「礼節」が単なる行動ではなく、一つの深い認識であると教える母親とともに。そして、自らの膝元が再び「神の敬虔なしもべの源」となりうると信じる母親とともに。

もし一人の母親がこの文章を読み、「なんと興味深いこと。私にもできる」と自分に語りかけるなら、その瞬間、ウンム・アル＝バニーンは再び生まれたことになる。そしてマフディー的世代の育成は、そこから始まる。

ザフラー・サーレヒーファル、メディア研究者

注: