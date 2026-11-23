Abna通信社の報道によると、愛する人の死を子どもに伝えることは、家庭の養育において最もデリケートで困難な場面の一つである。この痛ましい真実をどのように伝えるかは、将来の子どもの心の健康に決定的な役割を果たすことは疑いない。

この悲しみに向き合う作法と方法をより詳しく検討するため、児童分野の専門家で心理学者のホッジャトルエスラーム・モハンマド・ザリフィーの協力のもと、私たちはこの向き合い方の正しい道筋を描こうと努めた。この困難な道を越えるための灯となることを願う。

幼い子どもは、「自分が悪い子だったから」「ママやパパの言うことを聞かなかったから、あの人はいなくなった、死んでしまった」と思い込むことがある。この心のわだかまりと自責の念をどのように解いたらよいか。

この自責の念は、幼い子どもの心に備わる二つの自然な特性、すなわち認知的自己中心性と魔術的思考から生じる。子どもは、世界が自分の行動や思考を中心に回っていると考え、いたずらや頑固さ、あるいは一時的な怒りがこれほど大きな出来事を引き起こしたのだと思い込む。時にはこの罪悪感が、父親や母親のために自分ができたはずなのにしなかったと考えることへの悔いという形で現れる。

一方で、つらい出来事は人間の力の及ばないところで起こるという事実を受け入れることは、子どもの心にとって非常に恐ろしい。そのため無意識のうちに自分を責め、良い子でいれば次の出来事を防げると感じようとする。

このわだかまりを解くには、子ども自身が尋ねるのを待ってはならない。先回りして率直に、何度かに分けて、どんな言葉も行いも怠りも悪い考えも、親の死の原因ではないと子どもに言い聞かせる必要がある。死は、重い病気や深刻な事故によって体が機能を止めたときにのみ起こるのだと、わかりやすい言葉で説明し、父親や母親は心の底から子どもを愛しており、子どもに対して何の不満も持っていなかったことを強調する。

この対話とあわせて、言えなかった思いを吐き出すために、父親や母親への手紙を書かせたり、絵を描かせたりするのもよい。

子どもが葬儀に参列したり、親の遺体と対面したり、墓地を訪れたりすることを許すのは、科学的に推奨されるのか。どのような状況で、見せること、あるいは見せないことが子どもにとってよいのか。

子どもは弔いの場に参加すべきではないという一般的な考えとは異なり、悲嘆の心理学では、子どもが自らの意思で、自覚をもって告別の儀式や墓地に立ち会うことは、害にならないばかりか、死の現実を具体的に理解させ、親の帰還についての長引く空想が形成されるのを防ぐ。ただし、その主な条件は事前の準備と、強制しないことである。

遺体との対面や儀式への参列が子どもにとってよいのは、子ども自身がそれを望み、遺体の状態が損傷や損壊を受けておらず、命のない体は冷たく動かず、息をせず、痛みも感じないことが事前に説明されている場合である。

これに対し、儀式が叫び声や失神、抑えのきかない取り乱しに満ちている場合、その場の中心に子どもを連れていくと、子どもは恐怖に陥る。落ち着いた大人が子どもに付き添うことだけを担当し、子どもが疲れたり不安になったりしたときにはいつでも静かな場所へ連れていくのが望ましい。養育の観点からも、イスラム文化における告別の儀礼は、悲しみに意味を与え、情緒的な絆を結ぶためのものである。花を一輪供える、短いファーティハ（コーラン第1章「開端章」で、故人の魂のために唱えられる）を唱えるといった簡単で穏やかな役割を任せることは、子どもの無力感を和らげ、安らぎを与える。

サミーラ・ゴルカール / ABNA国際通信社