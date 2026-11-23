アブナ通信のアルジャジーラ引用の報道によると、韓国防衛大臣は本日月曜日、アデン湾での海賊行為と戦うための同国部隊の配置延長提案は、ホルムズ海峡におけるイランに対する米国・シオニストの侵略への介入を意味しないと発表した。

彼は国会議員らに、これらの部隊の配置はイランに対する戦争への間接的な軍事参加を意味しないと伝えた。

韓国防衛大臣は、地域における海賊の行動は昨年と比較して3倍に増加しており、これらの部隊の配置の目的はこの水路を利用する韓国の船舶と市民を支援することであると述べた。